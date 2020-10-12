Украинская певица Миша Романова, которая прославилась благодаря участию в «ВИА Гра», поразила шикарными видами в бикини

Артистка очень изменилась со времен участия в группе, передает Politeka.net. Красотка перекрасилась в блондинку, "накачала" губы и увеличила бюст. Некоторые поклонники говорят - так Романова потеряла свою индивидуальность, однако отрицать того, что певица выглядит восхитительно - нельзя.

Сейчас бывшая участница "ВИА Гры" находится в Египте и делится жаркими снимками с отдыха.

Так, на одном из последних кадров Миша предстала в крохотном бикини на тонких бретельках. Светящаяся ткань обтянула большую грудь, а плавочки были почти незаметны.

Звезда скинула с плеч халат для пляжа и слегка выгнулась. Ее волосы были мокрыми после недавнего купания.

Завершили образ певицы стильные украшения.

"Найдите на фото ещё одного человека 😅😂", - написала Романова.

За час пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Когда вижу Мишу,больше не хочеться никого искать😁😜", "Зачетный квест😂😂😂 я тебя и природу до молекул рассмотрела, пока заглянула куда надо)))", "В очкааххх😂😂😍😍", "Сделанные с**и красивые, а так норм.😂", "Тот кто делает фото!", "Горячая", "Красотка😍😍😍🔥", "Misha сделала пластику лица ? Не совсем не узнать", "Элегантно красиво, в очках ещё одна красавица 😍😍👍🔥🕶️", "Думая, что другой человек на втором плане, семь раз увеличивал фотографию. Никого не увидел", "В животике😍", "ТЫ ТАКАЯ ШИКАРНАЯ😍😍😍", "Супер😻", - написали пользователи сети.

Напомним, что Миша Романова вскружила голову нежной красотой: «Жена миллионера».

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