Украинская певица Миша Романова, экс-солистка группы "ВИА Гра", сверкнула аппетитными прелестями возле бассейна

Как известно, группа "ВИА Гра" всегда была знаменита красивыми участницами, которые были в каждом из ее составов. Одной из них является эффектная блондинка Миша Романова, которая покинула коллектив еще в 2018 году. Сейчас она активно развивает свою страницу в Инстаграм и радует поклонников яркими, а зачастую и довольно откровенными снимками, передает Politeka.net

Последней публикацией Романовой оказалась фотография, на которой певица показала всю свою красоту и грацию.

Артистка, попозировала возле бассейна в черном необычном купальнике, который очень удачно подчеркнул роскошный бюст знаменитости.

Видно, что до этого Миша Романова искупалась в бассейне, так как ее волосы и тело были влажные от воды.

«Делюсь ценным опытом отдыха в современных реалиях ☺️», - написала она.

Фолловеры принялись бурно обсуждать внешний вид певицы.

«Моя неземная, горжусь ❤️», «Миша все больше и больше начинает напоминать Ивлееву», «Почему ты такая красивая, почему на тебя запал🔥🌋💯💞💖❣️», «Невероятная», - высказались в комментариях.

До этого Миша Романова покорила невероятно женственным образом.

Миша была одета в яркое красное платье с глубоким декольте и кружевом. Нежная ткань чувственно облегала большую упругую грудь 30-летней звезды. Девушка сидела за столом и позировала на камеру, приняв гордую позу. Она широко улыбалась, демонстрируя свои белоснежные зубы.

Напомним, что Миша Романова вскружила голову нежной красотой: «Жена миллионера».

Как сообщала Politeka, Миша Романова вывалила бюст в "тесном" платье: "Пытаетесь быть похожей на Свету Лободу, но...".

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