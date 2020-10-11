Украинская певица и экс-"ВИА Гра" Миша Романова рассказала об отношениях с Максом Барских

Поклонники не раз приписывали звездам роман. Однако артисты отрицают эту информацию. На днях певица решила открыть маленькую тайну их отношений и рассказала, что они породнились, ведь Макс Барских стал крестным ее 2-х летнего сына Мартина.

Об этом она рассказала для Екатерины Осадчей в программе "Светская жизнь".

По словам звезды, она не рассматривала других кандидатов на роль крестного отца.

"Это особое событие в моей жизни и все произошло само собой, не было никаких других вариантов. Приобрел красивый золотой крестик своем крестнику", - поделилась артистка деталями.

По словам Романовой Барских оказался очень внимательным крестным папой, который часто балует ее сына подарками.

"Макс очень заботливый и хороший крестный, всегда переживает за своего крестника. На день рождения он подарил ему огромную белую машину! Мартин пока боится садиться, но думаю, что чуть позже, когда он станет немного взрослее, будем ездить вместе", - рассказывала экс-ВИА Гра.

Кроме того, артистка проговорилась о том, что в школе у нее был роман с Барских.

"Мы встречались, правда, когда были в школе", - с улыбкой вспомнила Миша, а вот о том, целовалась ли пара, она скромно предпочла умолчать.

Напомним, что Миша Романова залезла Максу Барских между ног и огорошила признанием: «Босс».

Как сообщала Politeka, Миша Романова вскружила голову нежной красотой: «Жена миллионера».

Также Politeka писала, что Миша Романова в ослепительном образе с двумя красотками заставила затаить дыхание: "Новая ВИА Гра".