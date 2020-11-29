Чиновники з українського уряду вирішили розповісти про законопроект, який спрямований на запуск накопичувальної пенсійної системи
Про це розповідає "Хвиля».
Так, текст документа передбачає, що учасники будуть самостійно вибирати недержавний пенсійний фонд, в який будуть направляти внески. Застосовуватиметься принцип»пенсійні кошти ходять за учасником".
Всього є три програми:
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Перше передбачає, що право на пенсійні виплати буде вже після 50 років. Для цього необхідно мати страхового стажу від 25 років, а роботодавцям доведеться до 22% ЄСВ платити ще 15%.
Друга програма дає можливість отримати пенсію після 55 років, але необхідно не менше 30 років страхового стажу. Роботодавець буде зобов'язаний додатково платити 7%.
Третина програма дозволяє добровільно вступити в накопичувальну систему на умовах, які визначені колективними договорами, і отримати виплати по досягненню 55 років. Роботодавець буде зобов'язаний платити додатково 3%.
Передбачається, що надійність збереження коштів українців буде забезпечена коштом посилених вимог до недержавних пенсійних фондів.
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