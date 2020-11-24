Некоторые пенсионеры могут получить свои выплаты досрочно

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, кто имеет право получать льготные пенсии. Так, люди, которые занимались тяжелой и вредной работой могут рассчитывать на указанные выплаты, однако существуют проблемы.

По словам Лазебной, многие такие предприятия закрываются, а далее получить документы, которые доказывают право на льготную пенсию, очень сложно, пишет РБК. В результате права на досрочные пенсии проблемно реализовать, ведь бывший сотрудник не может найти ни предприятие, ни документов.

Чтобы решить данную проблему, в ведомстве предлагают принять закон о накопительной пенсии, который уже передали на рассмотрение депутатам.

В документе говорится о финансировании льготных пенсий лицам, занятым на вредных работах, за счет повышения единого взноса от 7% до 15% в зависимости от вредности.

Напомним, с 1 декабря повысится минимальная пенсия на фоне роста размера прожиточного минимума - до 1769 гривен.

Таким же будет размер социальной помощи для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не имеет достаточно стажа для получения пенсии, и для лиц с инвалидностью.

Ранее мы писали, что Кабмин принял постановление о внесении изменений в Порядок выплаты пенсий через текущие счета в банках.

По новым правилам, если средства, поступающие на карточку, срок действия которой больше года, не расходуются в течение 12 месяцев, то получатель может подвергнуться проверке. Так что те, кто не тратит деньги со счета, рискуют остаться без выплат.

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