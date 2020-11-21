Раскрыты подробности очередного повышения пенсий

Об этом пишет Обозреватель.

Так, на март 2021 года запланирована индексация пенсий, и украинцам в среднем повысят выплаты на 11%.

Но украинцы, имеющие мало стажа или низкий коэффициент заработка, могут остаться без перерасчета.

Размер выплаты по формуле (то есть без надбавок) повысят на определенный процент. Этот процент является суммой от половины инфляции и половины от средней динамики роста зарплат за прошедшие три года (около 11%).

Например, у вас пенсия около 2000 гривен, из которой 172 гривны - надбавка за сверхстаж. В результате размер прибавки составит не 11% от 2 тыс., а 11% от 1,8 тыс. грн.

На прибавку могут не рассчитывать те украинцы, которые по формуле должны получать как минимум на 11% меньше прожиточного минимума.

Согласно действующему законодательству, их выплату повышают до размера "минималки" (сейчас 1712 грн). Но 11% будут добавлять не к той пенсии, которую вы получаете, а к той, на которую вы заработали. И если даже после повышения на 11% ваша пенсия все равно не будет больше минимальной, вы, как и прежде, будете получать минималку от государства.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут оформлять себе пенсии по-новому.

Так, Кабинет министров внедрил "единое обращение" для потенциальных льготников.

Теперь каждый украинец будет иметь возможность быстрее получить пенсии и пособии. Получать средства разрешили на текущий банковский счет. И после принятия решения Кабмина уже не нужно будет идти в Пенсионный фонд, далее - в банк для открытия счета, а затем ждать, и снова идти в банк.

Напомним, ПФУ сделал срочное заявление по пенсиям, когда ждать денег

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