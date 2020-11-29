Это надо знать

Чиновники из украинского правительства решили рассказать о законопроекте, который направлен на запуск накопительной пенсионной системы

Об этом рассказывает «Хвиля».

Так, текст документа предусматривает, что участники будут самостоятельно выбирать негосударственный пенсионный фонд, в который будут направлять взносы. Будет применяться принцип «пенсионные средства ходят за участником».

Всего есть три программы:

Первая предусматривает, что право на пенсионные выплаты будет уже после 50 лет. Для этого необходимо иметь страхового стажа от 25 лет, а работодателям придется к 22% ЕСВ платить еще 15%.

Вторая программа дает возможность получить пенсию после 55 лет, но необходимо не менее 30 лет страхового стажа. Работодатель будет обязан дополнительно платить 7%.

Третья программа позволяет добровольно вступить в накопительную систему на условиях, которые определены коллективными договорами, и получить выплаты по достижению 55 лет. Работодатель будет обязан платить дополнительно 3%.

Предполагается, что надежность сохранности средств украинцев будет обеспечена за счет усиленных требований к негосударственным пенсионным фондам.

Напомним, масштабный перерасчет пенсий, кто останется без повышенных выплат и почему.

Как сообщала Politeka, ПФУ сделал срочное заявление по пенсиям, когда ждать денег.

Также Politeka писала, что размер субсидий в Украине резко изменился, где платят больше всего.