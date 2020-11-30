Курс валют в Україні 30 Листопада зробить гривні неймовірно боляче, долар і євро опиняться "під захистом" Нацбанку

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Стодоларовий "американець" підніметься вгору на 2,53 пункту. Досить сильно гривні дістанеться від євро, який подорожчає на 11,41 пункти.

Курс валют 30 листопада буде таким:

100 доларів – 2846,81 грн;

100 євро - 3395,96 грн.

Продовжить чинити тиск на гривню і Російський рубль, який можна буде купити за 0,37594 грн.

До цього ми розповідали, що курс гривні раптово "просяде" стосовно долара. Особливо сильних ударів, згідно з прогнозами економістів, варто очікувати в грудні цього року.

Так, Вадим Іосуб розповів, що Міністерство фінансів України прийшло до домовленості з Міжнародним валютним фондом у питанні головних параметрів бюджету на наступний рік.

Економіст розповідає, що міжбанк утримуватиме гривню в районі 28,6 грн. При цьому купити "американця"в обмінниках можна буде за 28,5\28,7 гривні.

"Це було однією з головних передумов для початку першого перегляду програми Stand-by, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ в Україну й отримання чергового траншу. Йдеться про скорочення дефіциту бюджету 2021 року з 6% до 5,5% ВВП або на 24 млрд грн", - додав він.

Нагадавши, НБУ доб'є українців новим курсом валют, долар натисне на гривню.

Як повідомляла Politeka, гривня втратила ніс долару і євро, в НБУ озвучили несподіваний прогноз

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