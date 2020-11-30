Погода в Україні 30 Листопада змусить здригнутися більшість областей, де чекають сильні дощі з мокрим снігом

Таким є прогноз синоптиків, пише Politeka.

На заході України сьогодні буде від -2 до +2 градусів за Цельсієм вдень. Сніг пройде всюди, крім Закарпаття та Чернівецької областей. Правда, вночі мороз досягне -3 градусів.

Схожа ситуація буде і на півночі країни, де стовпчик термометра досягне позначки в -1 і +2 градуси. Після заходу сонця, згідно з прогнозом синоптиків, очікуються холоди аж до -3 морозу. Жителів Сумської та Чернігівської областей чекає дощ і мокрий сніг, а на Житомирщині сьогодні «замете».

У Києві та приміських населених пунктах сьогодні очікуються локальні опади у вигляді снігу. На вулиці буде від -1 до + 3 за Цельсієм. Ближче до вечора, прогнозують в "Укргідрометцентру", буде від -1 до -5 морозу.

Особливо сильні дощі, а місцями й мокрий сніг, сьогодні будуть в центральній частині України, де повітря «побалує» 1-6 градусами тепла вдень, а ввечері заморозками у вигляді -3 за Цельсієм.

На півдні осінь випробує українців поповній. Миколаївську та Одеську області накриють сильні дощі з мокрим снігом. Зовсім трохи торкнеться Херсонську область. На вулиці буде від 1 до 7 градусів зі знаком «плюс». Ближче до вечора похолодає до 0-5 за Цельсієм.

На східній Україні сьогодні буде хмарно, а в Харківській області – з дощами. Повітря буде в районі 2-5 тепла вдень. А вночі ситуація практично не зміниться: буде від 2 до 4 тепла.

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