Погода в Украине 30 ноября заставит вздрогнуть большинство областей, где ждут сильнейшие дожди с мокрым снегом

Таким является прогноз синоптиков, пишет Politeka.

На западе Украины сегодня будет от -2 до +2 градусов по Цельсию днем. Снег пройдет повсюду, кроме Закарпатья и Черновицкой областей. Правда, ночью мороз достигнет -3 градусов.

Похожая ситуация будет и на севере страны, где столбик термометра достигнет отметки в -1 и +2 градуса. После захода солнца, согласно прогнозу синоптиков, ожидаются холода вплоть до -3 мороза. Жителей Сумской и Черниговской областей ждет дождь и мокрый снег, а на Житомирщине сегодня «заметет».

В Киеве и пригородных населенных пунктах сегодня ожидаются локальные осадки в виде снега. На улице будет от -1 до +3 по Цельсию. Ближе к вечеру, прогнозируют в «Укргидрометцентра», будет от -1 до -5 мороза.

Особенно сильные дожди, а местами и мокрый снег, сегодня будут в центральной части Украины, где воздух «побалует» 1-6 градусами тепла днем, а вечером заморозками в виде -3 по Цельсию.

На юге осень испытает украинцев по-полной. Николаевскую и Одесскую области накроют сильные дожди с мокрым снегом. Совершенно немного затронет Херсонскую область. На улице будет от 1 до 7 градусов со знаком «плюс». Ближе к вечеру похолодает до 0-5 по Цельсию.

На восточной Украине сегодня будет облачно, а в Харьковской области – с дождями. Воздух будет в районе 2-5 тепла днем. А ночью ситуация практически не изменится: будет от 2 до 4 тепла.

Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".