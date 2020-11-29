Конец ноября запомнится украинцам вялой и сонной погодой
Такой прогноз в своем Facebook сообщила авторитетный синоптик Наталья Диденко.
Из-за действия атмосферного фронта в некоторых регионах возможны дожди.
Дождь с мокрым снегом, как предупреждает Диденко, возможен вдоль полосы Сумщина-Полтавщина-Черкасщина, далее захватит Кропивницкий с районами, Николаевскую и Одесскую области.
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Водителям нужно быть внимательными на дороге, поскольку из-за низкой температуры возможно налипание мокрого снега и гололедица.
Днем столбики термометров в западных и северных областях поднимутся с -2 до +2 градусов, в центральных регионах - до +4, в Днепре и районах - до +6 градусов. А теплее всего будет в Крыму.
"На востоке Украины будет +2+5 градусов. В южной части на Одесщине и Николаевщине +2+4 градуса, на Херсонщине и Запорожье +4+8 градусов, в Крыму до +12 градусов", - продолжила Наталья Диденко в свежем прогнозе.
В Киеве завтра, 30 ноября, будет прохладно, а температура будет колебаться в пределах +1. Утром возможно солнышко, существенных осадков не прогнозируется.
Стоит отметить, что в Гидрометцентре прогнозируют, что зима в Украине будет аномально теплой, как в прошлом году.
Метеорологи объясняют это тем, что на погоду в Европе будут влиять, в первую очередь, Атлантический и Северный Ледовитый океаны, которые сейчас имеют очень высокую температуру.
А существенное похолодание должно прийти в Украину уже ко Дню святого Николая.
Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.
Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.
Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".