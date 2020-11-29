Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в образі зайчика

На фото Кайлі позувала в легкій міні-сукні з рукавичками на руках. Зірка доповнила образ золотистими вушками, які зафіксувала на волоссі. Дженнер розвернулася боком і похвалилася сідницями, які можна добре розгледіти на кадрі. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Це вогонь", - підписав адміністратор спільноти.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дружина мрії", "Красива дівчина Кайлі", "спокусливий зайчик".

Повідомлялося, що популярна американська модель Кайлі Дженнер змусила «пускати слюні», посвітивши формами в спокусливих нарядах.

"Вид Кайлі в Нью-Йорку-це просто бомба", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Дженнер позує в прозорому комбінезоні, облягаючому міні-сукні, а також вбранні з глибоким декольте.

Ми писали, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила формами разом зі своєю подружкою.

Варто відзначити, що архівний знімок зірка розмістила у своєму сторіс.

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