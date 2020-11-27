Известная модель Кайли Дженнер показала себя в необычном образе
На фото Кайли позирует в белом топе, из которого выпирает пышный бюст красотки. Образ Дженнер дополнила штанами, которые приспустила на одной стороне. Девушка стояла в босоножках, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
"Новая игра в стори сегодня", - написал администратор фан-аккаунта.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как в стори Инстаграм нет подобных инструментов.
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Сообщалось, что модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила формами вместе со своей подружкой.
Стоит отметить, что архивный снимок звезда разместила в своем сторис. Обе знаменитости нарядились в обтягивающие полупрозрачные платья разных цветов.
Мы писали, что младшая сестра Ким Кардашьян, известная модель Кайли Дженнер предстала в соблазнительном образе.
Звезда надела костюм из черно-серой ткани, который составили лосины и облегающий рваный топ из ткани имитирующей змеиную кожу, а также изюминка лука – ассиметричное декольте, которое практически полностью оголило грудь Дженнер и маска кобры на голове.
Напомним, ненасытная Кайли Дженнер задрала кофточку и покрутилась перед зеркалом, формы впечатляют
А еще Politeka писала, что роскошная Кайли Дженнер в блестящем мини заманила в свою уютную спальню
Также Politeka сообщала, что фигуристая Кортни Кардашьян в "невидимом" бикини устроила сеанс соблазнения у бассейна