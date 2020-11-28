Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", устроила жаркую съемку в постели

Пышногрудая модель прославилась несколько лет назад, а после скандального романа с бывшим парнем Кайли Дженнер ее известность выросла в разы. Теперь девушка активно рекламирует белье и купальники, снимается для мужских журналов и с легкостью демонстрирует тело на пляже, забыв о малейшем стыде.

Деми нравится показывать фигуру без одежды, так как ранее она комплексовала из-за нестандартных форм и долгое время скрывала себя и достоинства, чтобы ее не критиковали. Избавившись от предрассудков, девушка начала вести другой образ жизни.

На черно-белом кадре Деми удалось восхитить пикантным и смелым образом в постели, ведь она позировала в одном кружевном белье и засветила бюст шестого размера с весьма дерзкого ракурса. Поклонники, ожидаемо, в стороне не остались:

«Что еще мы можем для вас сделать? Что еще вы хотите от нас?; да да, это очень хорошо; Ударная фотография тебя; Очень хорошо; Так жарко, я прошу продолжить; Без слов и дыхания; Деми, ты великолепна, не захватывающе, но супер; драгоценный вид 👍; Хорошая съемка ❤ дамбу прорвало️❤️; Отличная идея, но я бы пошел лицом вперед, повернулся боком, как будто проснулся ... мечтательные глаза и т.д ... Но все равно идеально; Очень привлекательно 😍».

Мы писали также, что девушка каждый день показывает в Инстаграм, как живет, как веселится и проводит время на пляже одна или с подружками.

Чаще всего Роуз не демонстрирует вечерних или сдержанных образов, предпочитая показывать только пикантные кадры. На одном из таких Роуз позировала без одежды сразу после душа и засветила при этом бюст во всей красе. Она приблизила камеру к себе, чтобы частично прикрыть грудь шестого размера и сделать селфи более приличным.

Фото Деми без одежды и украшений произвело впечатление на поклонников.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике