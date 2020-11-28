Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала новый образ в милом купальнике с сердечками

Популярная красотка любит проводить время на пляже и показывать свое тело в довольно маленьких и едва прикрывающих ее тело купальниках. Раньше Деми стеснялась своей фигуры, а теперь наоборот – демонстрирует ее открыто и без какого-либо стеснения.

Так как модель рекламирует белье и бикини, она публикует довольно много кадров в одном стиле, но это не мешает поклонникам восхищаться и нахваливать Роуз, а также ее фигуру. Обладая шестым размером бюста, Деми в основном показывает его на селфи.

Как видно, девушка любит носить лифчике меньшего размера, чтобы все было выставлено напоказ. Наклонившись вперед и сделав губы «уточкой», Роуз впечатлила роскошным видом.

«ох, такие разные холмы; Твоя лучшая фотография на сегодняшний день; Без макияжа ты великолепна ☹️😚; Моя любимая картинка! ❤️ куколка❤️🔥🔥🔥; Здравствуйте, у вас красивые сердечки😁 где можно купить такое бикини?; Она милая и все такое, но я устал видеть ее на снэпе, как каждый день ... мы понимаем, у тебя красивое тело; 😎 красиво; Это бикини !! Избыток красоты❤️», - пишут поклонники.

Мы также писали, что пышногрудая модель прославилась несколько лет назад, а после скандального романа с бывшим парнем Кайли Дженнер ее известность выросла в разы. Теперь девушка активно рекламирует белье и купальники, снимается для мужских журналов и с легкостью демонстрирует тело на пляже, забыв о малейшем стыде.

Деми нравится показывать фигуру без одежды, так как ранее она комплексовала из-за нестандартных форм и долгое время скрывала себя и достоинства, чтобы ее не критиковали. Избавившись от предрассудков, девушка начала вести другой образ жизни.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике