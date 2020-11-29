Відома модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою за версією чоловіків, показала себе в незвичайному образі

На фото Хільде позує в майці і штанях, а образ доповнила сумочкою на плечі. Волосся було у Осланд розпущене, а очі красуня прикрила окулярами. Модель не соромилася свого бюста, який прямо випирав з майки. Про це пише Politeka.net з ссилкоой на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Тонше зубної нитки", " як звуть топ !? будь ласка", "така красива і приголомшлива", "великий красивий яскравий блакитний", "хороші фотографії, Хільде, гарного дня", "тепер це нова подружка Джеймса Бонда", "Ви так неймовірно чудові", "що це за краса", "яка ідеальна блондинка", "Доброго ранку, Хільді", " те, що ви робите, неймовірно!", "Від такої можна прикурити","моя мама сказала, що ти красива, це правда".

Повідомлялося, що Норвезька модель Хільде Осланд захопила фігурою в лавандовому бікіні.

На одному з таких фото дівчина в лавандовому бікіні показала, як веселиться на пляжі. При цьому красуня зі стрункою фігурою і зі світлим волоссям також змогла вигідно підкреслити свій сяючий зовнішній вигляд, про що написали шанувальники.

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