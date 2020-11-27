Норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", поделилась нежным кадром из пляжа

Девушка активно набирает популярность благодаря стильным фото, которые публикует в Инстаграм. При этом она никогда не скрывает фигуру, одеваясь весьма просто, но со вкусом. Хильде нравится показывать подкачанные ноги и ягодицы в светлых лосинах, а также демонстрировать бюст в одних топах или кружевных лифчиках.

Также девушка нередко устраивает фотосессии на берегу у океана, поэтому ее профиль в социальной сети выполнен в светлом стиле. В этот раз Осланд показала хороший вид сзади, позируя в серых лосинах и нежно-розовом топике со спущенными бретельками. Для большей пикантности Хильде отвернулась к камере спиной.

Вот что пишут в сети:

«Выглядит очень красиво. Симпатичный наряд тоже; Идеально каждый раз, дорогая 👌👌; 😍😍 привлекательность; Прекрасный день, дорогая Хильда; 💖 Самая горячая красотка; Вкусный образ 💛🤍🌞🤍; Прекрасный вид 😍😍; Красивая картина; Такая красивая 💖; Идеально 🍑 брюки 🤪; Потрясающе 🤍🤍🤍; Самая красивая женщина ... 🤦‍♂️🍑 подали персик😘; Hildee🔥; Ты как всегда выглядишь потрясающе @hildeee 😊».

Мы также писали, что Хильде нравится рекламировать белье с кружевами и поэтому большинство ее образов собирают по несколько сотен положительных комментариев.

Стоит отметить, что ранее девушка работала экономистом, но спустя пару месяцев стажировки решила, что это не ее и отправилась на песенное шоу, где смогла не только прославиться, но и победить. После этого девушка решила опробовать себя в модельном бизнесе и также не прогадала. Теперь Хильде известна за пределами Норвегии и все еще набирает популярность.

На фан-аккаунтах активно показывают ее удачные фото. К примеру, в изумрудном белье с кружевами девушка не стала стесняться и даже в простом образе смогла выглядеть превосходно дома.

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