Известная модель Хильде Осланд, которую признали самой красивой женщиной мира по версии мужчин, показала домашнее фото

В этот раз Хильде позировала в нижнем белье и носочках. Красотка сидела на диване, а в руках держала чашку с горячим напитком. Осланд оставила волосы распущенными, а образ дополнила легким макияжем. Модель совсем не смущало, что она сидит в трусиках на кадре, и похвасталась точеной фигурой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Совершенство", "Вау, милая девушка, ты мне очень нравишься", "Острее васаби", "очень мило и ооочень красиво", "Вау чудесная форма тела, великолепный вид", "Поистине идеальный женский экземпляр", "Привет, моя дорогая, дорогая, красивая Хильди, с каждым днем ​​все красивее, моя дорогая Хильди", "Ты так красива!!", "Так красиво, могу я прийти и выпить кофе с тобой, лол".

Сообщалось, что популярная норвежская модель Хильде Осланд примерила голубой костюм и восхитила фанатов.

Стройная модель в синем костюме с аккуратным вырезом на топе и средней длинной юбки смогла подразнить видом, ведь ее образ был кокетливым и романтичным.

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