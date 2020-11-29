Известная модель Хильде Осланд, которую признали самой красивой женщиной по версии мужчин, показала себя в необычном образе

На фото Хильде позирует в майке и штанах, а образ дополнила сумочкой на плече. Волосы были у Осланд распущены, а глаза красотка прикрыла очками. Модель не стеснялась своего бюста, который прямо выпирал из майки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкоой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Тоньше зубной нити", "Как зовут топ !? пожалуйста", "Такая красивая и потрясающая", "Большой красивый яркий голубой", "Хорошие фотографии, Хильде, хорошего дня", "Теперь это новая подружка Джеймса Бонда", "Вы так невероятно великолепны", "что это за красота", "Какая идеальная блондинка", "Доброе утро, Хильди", "То, что вы делаете, невероятно!", "От такой можно прикурить", "моя мама сказала, что ты красивая, это правда".

Сообщалось, что норвежская модель Хильде Осланд восхитила фигурой в лавандовом бикини.

На одном из таких фото девушка в лавандовом бикини показала, как веселится на пляже. При этом красотка со стройной фигурой и со светлыми волосами также смогла выгодно подчеркнуть свой сияющий внешний вид, о чем написали поклонники.

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