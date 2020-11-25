Норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", восхитила фигурой в изумрудном белье

Популярная модель со стройной фигурой не перестает удивлять сеть своими кадрами. Поклонники массово нахваливают девушку, ведь она старается показывать весьма яркие кадры и демонстрировать тело, но не переходит границ приличий. Хильде нравится рекламировать белье с кружевами и поэтому большинство ее образов собирают по несколько сотен положительных комментариев.

Стоит отметить, что ранее девушка работала экономистом, но спустя пару месяцев стажировки решила, что это не ее и отправилась на песенное шоу, где смогла не только прославиться, но и победить. После этого девушка решила опробовать себя в модельном бизнесе и также не прогадала. Теперь Хильде известна за пределами Норвегии и все еще набирает популярность.

На фан-аккаунтах активно показывают ее удачные фото. К примеру, в изумрудном белье с кружевами девушка не стала стесняться и даже в простом образе смогла выглядеть превосходно дома.

Вот что пишут в сети:

«Да! 😍 Этот цвет невероятный; Горячие горячие модели, но ты еще лучше!; Ты действительно (вечно 18 лет) самая красивая девушка и сексуальная леди 💋💋 ♥ ️; Приятный цвет 👍🔥👌👧; Изумительное белье, из тебя получится великолепная модель; так гламурно на этом 📸 изумительная дива🎩; Без одежды смело; Так жарко в этом зеленом 🔥🔥; Супер красотка ❤️😍».

Мы также писали, что изюминка норвежской красотки в том, что она предпочитает показывать трендовое белье дома, хвастаться купальниками на побережье и удивлять стильными нарядами для выхода в свет.

Чаще всего Хильде показывает именно образы в пикантном белье, но не нарушает нормы приличий. К примеру, на одном из фото Осланд восхитила фигурой и естественной красотой своего образа в целом, позируя на камеру в полупрозрачном синем бикини с необычными вставками на бюсте.

Девушка не только не стала прикрывать лишнее рукой, но еще и сделала акцент на прозрачной ткани, приподняв руки и повернувшись полубоком.

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