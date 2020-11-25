Норвежская модель Хильде Осланд, получившая титул "самая красивая женщина мира", взбудоражила формами, "упакованными" в тесный наряд

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых покрутилась перед камерой в синем микротопе и лосинах с высокой талией.

Скандинавский эталон красоты, Хильде, показала сочную фигуру со всех сторон, лишив поклонников дара речи.

Горячая блондинка прошлась по улице, выставив напоказ соблазнительное декольте, а также козырнула "сладенькими булочками", повернувшись спиной.

"В обновках🦋💙", - подписала фото модель.

Отметим, Осланд стала известной в Сети после участия в конкурсе "Народный артист" (Idol Norway). И хотя девушка не дошла до финала, но ее начали узнавать всюду благодаря яркой внешности. После певческого конкурса Осланд подалась в модели. Инстаграм красотки насчитывает уже почти 4 млн подписчиков.

Пользователи с восторгом встретили новые фото звезды:

"Действительно потрясающе😍"

"🤪драгоценная🤗🤗😘"

"Ты кукла, красивая!!! 😍"

"Вы абсолютно красивы🌷🌷🌷"

"не ходи просто так, сладкая ❤️💞"

"Абсолютно потрясающая! Только что наткнулся на ваш аккаунт 😍"

"Красный, желтый, но мне нравится синий 😜"

"Вау, я просто потерял дар речи. Вау!!!! 🔥 💚⚘"

"Как это возможно, быть такой милой"

Ранее мы сообщали, Хильде продемонстрировала "достоинство" в полупрозрачном синем белье. Для пущего эффекта девушка подняла руки вверх, захватив волосы.

"Вау, великолепный вид..."; Ты потрясающая девочка; Боже мой, это должно быть очень шикарное белье", - отреагировали фанаты.

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