Норвежская модель Хильде Осланд, получившая титул "самая красивая женщина мира", взбудоражила формами, "упакованными" в тесный наряд
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых покрутилась перед камерой в синем микротопе и лосинах с высокой талией.
Скандинавский эталон красоты, Хильде, показала сочную фигуру со всех сторон, лишив поклонников дара речи.
Горячая блондинка прошлась по улице, выставив напоказ соблазнительное декольте, а также козырнула "сладенькими булочками", повернувшись спиной.
"В обновках🦋💙", - подписала фото модель.
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Отметим, Осланд стала известной в Сети после участия в конкурсе "Народный артист" (Idol Norway). И хотя девушка не дошла до финала, но ее начали узнавать всюду благодаря яркой внешности. После певческого конкурса Осланд подалась в модели. Инстаграм красотки насчитывает уже почти 4 млн подписчиков.
Пользователи с восторгом встретили новые фото звезды:
"Действительно потрясающе😍"
"🤪драгоценная🤗🤗😘"
"Ты кукла, красивая!!! 😍"
"Вы абсолютно красивы🌷🌷🌷"
"не ходи просто так, сладкая ❤️💞"
"Абсолютно потрясающая! Только что наткнулся на ваш аккаунт 😍"
"Красный, желтый, но мне нравится синий 😜"
"Вау, я просто потерял дар речи. Вау!!!! 🔥 💚⚘"
"Как это возможно, быть такой милой"
Ранее мы сообщали, Хильде продемонстрировала "достоинство" в полупрозрачном синем белье. Для пущего эффекта девушка подняла руки вверх, захватив волосы.
"Вау, великолепный вид..."; Ты потрясающая девочка; Боже мой, это должно быть очень шикарное белье", - отреагировали фанаты.
Напомним,
Как сообщала Politeka, самая горячая скандинавская модель вскружила голову "холмами" в кружевном белье
Также Politeka писала, что скандинавская богиня Хильде Осланд довела до экстаза развлечениями на пляже