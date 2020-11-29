Українська співачка Аліна Гросу зворушила мережу

Відома блондинка, яка займається співом з дитинства, порадувала мережу архівними кадрами, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися відео, досрольте до кінця сторінки)

Сьогодні відзначається День матері, в честь чого Аліна Гросу, вирішила привітати маму, Анну. Зірка опублікувала в Instagram відео з архівними кадрами.

Артистка на відео обіймала і цілувала свою маму, а також показала кілька кадрів, де вона була маленькою, і де Анна зовсім молода. При цьому на тлі звучала пісня у виконанні маленької Аліни.

"З днем матері, дорогі наші❤️ З днем матері, моя улюблена матуся😘 😘 😘 маму можна і потрібно вітати, в дні матері всіх країн світу, а не тільки в наш 😉 люблю безмежно !!! Дарую вам одну зі своїх перших пісень записаних, десь в 3-4 роки 😊", - написала зірка.

За годину відео зібрало майже 8000 переглядів і багато коментарів.

"КайФфффф❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸", "це дуже мило😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥", "дуже зворушливий ролик🥺 ", "МАМА всього чотири букви, а сенс, довжиною в життя...", "а у мене в цей день рік тому помер тато", "Аліна ти прекрасна..)..давай спілкуватися..", "дуже мило ❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Аліна Гросу розлучилася з чоловіком, Олександром Комковим, з яким проблеми у відносинах почалися відразу після пишного весілля.

Співачка зізналася в одному з інтерв'ю, що колишній коханий, ймовірно, пішов до іншої жінки.

Варто відзначити, що відносини Гросу і Комкова виросли з міцної дружби, тому артистці було важко втратити друга.

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