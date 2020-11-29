Украинская певица Алина Гросу растрогала сеть

Известная блондинка, которая занимается пением с детства, порадовала сеть архивными кадрами, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, досролльте до конца страницы)

Сегодня отмечается День матери, в честь чего Алина Гросу, решила поздравить маму, Анну. Звезда опубликовала в Инстаграм видео с архивными кадрами.

Артистка на видео обнимала и целовала свою маму, а также показала несколько кадров, где она была маленькой, и где Анна совсем молода. При этом на фоне звучала песня в исполнении маленькой Алины.

"С днем ​​матери, дорогие наши❤️ с днем ​​матери, моя любимая матуся😘😘😘 Маму можно и нужно приветствовать, в дни матери всех стран мира, а не только в наш😉 Люблю безгранично !!! Дарю вам одну из своих первых песен записанных, где-то в 3-4 года 😊", - написала звезда.

За час видео собрало почти 8000 просмотров и много комментариев.

"КайФфффф❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸", "Это очень мило😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥", "Очень трогательный ролик🥺 ", "МАМА всего четыре буквы, а смысл, длиною в жизнь…", "А у меня в этот день год назад умер папа", "Алина ты прекрасна..)..давай общаться..", "очень мило ❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Алина Гросу развелась с супругом, Александром Комковым, с которым проблемы в отношениях начались сразу после пышной свадьбы.

Певица призналась в одном из интервью, что бывший возлюбленный, вероятно, ушел к другой женщине.

Стоит отметить, что отношения Гросу и Комкова произросли из крепкой дружбы, поэтому артистке было тяжело потерять друга.

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