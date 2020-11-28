Украинский рэпер и продюсер Потап вспомнил, как его сын Андрей появился на свет

Об этом Алексей Потапенко разговорился с Позитивом и Владом Ямой в выпуске своего проекта 2POpodcast на личном канале в YouTube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Рэпер поделился, что в самый ответственный момент находился рядом со своей экс-женой и бизнес-партнером Ириной Горовой. Как признался Потап, увиденное на него произвело большое впечатление.

По его словам, это был один из самых радостных и одновременно страшных событий в его жизни. Увиденное на родах произвело на него большое впечатление и он до сих пор помнит каждое мгновение того дня.

"Я был на родах. Я видел. Поэтому, сколько лет Андрею – столько я и бухаю. В какой-то момент я понимаю, что врач меня держит под руку – я чуть-чуть падал. Он говорит: "Ничего-ничего, нормально". И достает ребенка", – поделился воспоминаниями Потап.

Тем не менее, продюсер советует крепким мужчинам все же присутствовать на родах и поддержать жену в важный момент, ведь день, когда рождается малыш особенный и неповторимый:

"Если у вас есть желание и мелькнула мысль пойти поддержать свою жену, то сходите, это очень полезное дело. Однако зрелище не для слабонервных", - посоветовал известный исполнитель.

Напомним, Влад Яма из" Танцев со звездами "после операции неожиданно разговорился с Потапом: "На самом деле...".

Раньше Politeka писала, что Потап заговорил о чувствах к Каменских.