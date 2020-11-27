Популярная украинская певица Настя Каменских впечатлила страстными кадрами, устроив фотосессию на кровати

Как сообщает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Вечерний vibe 〰️Волшебный chill 🥰⠀А вы уже смотрели/слушали мой Vibe?Напишите в комментариях вашу любимую строчку из этой песни», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Каменских позирует в экстра-мини платье, элегантно застыв на кровати. При этом знаменитость томно заглядывает в кадр, дополнив образ безупречной прической и макияжем. Среди лайкнувших оказался и муж Нади Дорофеевой – певец Владимир Дантес.

«Настя, от песни просто мурашки по коже, и это так красиво 💓💓💓 Вы - невероятный талант и просто до дрожи по коже, прослушала уже пять раз и ещё буду», «Руки опускай свои... Не сопротивляюсь - люби, люби только нежно», «горячая», - пишут ее поклонники.

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На кадрах можно увидеть Настю сидящей на диване. Певица одета в соблазнительное черное платье с глубоким декольте и полностью открытыми плечами. Ее волосы свободно спадают на грудь аккуратными локонами. Дополняет образ певицы макияж с акцентом на глаза, который придает Каменских нотку роковой страсти.

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