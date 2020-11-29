Известная украинская певица Настя Каменских показала себя в эффектном образе и задала вопрос

На кадрах Каменских позирует в длинном платье с огромным разрезом до бедра. Образ красотка дополнила ботфортами и косухой. Настя задрала прозрачную серебристую ткань наряда и нагнулась, делая кадр максимально жарким. Волосы у певицы были распущенными, а на лице можно увидеть яркий мейкап. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.



"Показать вам бекстейдж со съемок?

Ставьте ✅ в комментарии, если хотите его увидеть", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Конечно хотим увидеть", "Подскажите где была съемка ?", "Ну и бомба", "Здесь мне похожа на Zivert", "Настя, тебе идут кудряшки", "Настя, подари платье - оно бомба, мне как раз на день рождения нужно", "Как раз слушала песнь "vibe" на Spotify и в ленте Настя".

Сообщалось, что легендарная украинская певица Настя Каменских выпустила новый клип, в котором предстала перед зрителями в стильном и дерзком образе.

Так, украинская певица разместила на своей странице небольшую часть нового клипа и поинтересовалась у фолловеров, что в новом видео им понравилось больше всего.

Напомним, Каменских в сетчатых колготках поразила своими габаритами, переборщив с фотошопом

А еще Politeka писала, что дерзкая Каменских примеряла кожу и соблазнила томным взглядом

Также Politeka сообщала, что Потап неожиданно разоткровенничался с Владом Ямой, вспомнив бывшую жену



