Певица поделилась горячим фотосетом в образах, которые призваны ошеломлять своей смелостью

Как сообщает Politeka.net, Настя Каменских любит сменять сразу несколько впечатляющих соблазнительных образов и обожигать поклонников нежностью и страстью, обнажая душу в своих песнях.

Несколько часов назад она показала в Instagram порцию горячих кадров, на которых предстала в пикантных луках.

На снимках звезда запечатлена в длинном серебряном прозрачном вечернем платье с экстремальным разрезом до бедра и кожаных высоких ботфортах-чулках. На верх она набросила кожаную косуху. Сквозь тонкую светящуюся ткань наряда можно рассмотреть ее волнительные изгибы.

Она выбрала прическу, которую давно полюбили поклонники – мелкие кудри, что образовали густую объемную копну. Завершающей ноткой образа стал яркий макияж с акцентом на выразительные глаза Каменских и ее томный взгляд.

В комментариях своему кумиру поклонники похвалили певицу за такой образ, замыпав ее множеством комментариев.

"Осталось мужика найти и работать на себя", "Я с тобой свихнулась навсегда😍", "Мне тут на Беллатрису Лестранж похожа", "Вот это образ, просто свихнуться, мне он больше всех нравится 🔥👍🏻😍", "Классная фотосессия. Прическа, образ очень дерзкий, космический❤️", "Шикарная красотка)", "Супер герла 🔥", "Каменских образца 2007 года вкуснее)".

Напомним, кокетливая Каменских променяла лысого мужа на кучерявого красавца, Никитюк оценила.

Как сообщала Politeka, Каменских до похудения показала, как соблазняла Потапа "пышками".

Также Politeka писала, что кардинально похудевшая Каменских с впавшими щеками перестала быть похожей на себя.