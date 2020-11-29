Відома російська співачка Ольга Серябкіна, яка раніше була солісткою групи "Серебро", показала себе на відпочинку в Підмосков'ї

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Серябкіної у соцмережі.

Так, співачка опублікувала у своєму акаунті підбірку фото з відпочинку у готелі, який знаходиться у Підмосков'ї. На світлинах Оля позує у теплому басейні просто неба, з якого йде пара.

"Вихідні у вузькому колі - те, чого так не вистачало довгий час. Ідеальне місце, щоб розслабитися і відволіктися від рутини. Я нереально круто перезарядилась", - написала вона.

На фотографіях Оля стоїть у басейні та позує на камеру. На ній білий купальник, а на обличчі майже немає косметики.

Фоловери оцінили фотографії співачки та в черговий раз засипали її компліментами, а дехто пожартував, що для повноцінного відпочинку у руах не вистачає шампурів.

"Пари шампурів шашлику у руках не вистачає", "Я люблю тебе", "Ух, гарно! Фото якесь магічне", "Ну дуже гарно", Там кайф", "просто дай знати, де ти знаходишся", "Чарівна", "Найкраща!", "А яка там температура води?" - пишуть коментатори.

Нагадаємо, екссолістка групи "Серебро" з ідеального ракурсу показала свої пружні місця.

А ще Politeka писала, що екссолістка групи "Серебро" показала реальний розмір бюста у вузенькому ТОПі.

Також Politeka повідомляла, що екссолістка групи "Серебро" здавила бюст тісним топом, аж витріщивши очі в ліжку.