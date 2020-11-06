Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", показала себя на радость фанатов

На фото Серябкина позировала в черном топике, а волосы зализаны назад. Образ Ольга дополнила стильными серьгами, а сама смотрела в объектив камеры. Красотка рассказала о ремиксе на ее песню, который теперь звучит на радио. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но так и хочется добавить: "Так нагло вызываешь восторг".

Сообщалось, что Оля Серябкина пошалила в постели, едва умостив упругие формы в тесный топ.

Так, на опубликованном ролике Серябкина позирует в постели, эффектно стреляя глазами на камеру. Сами кадры знаменитость никак не подписала, однако ее поклонники пришли в невероятный восторг от выходки кумира.

«Красотуля, люблю тебя», «красотка», «ух какая ты сегодня, обожаю тебя», «так, фантазия хватит, что ты делаешь Оля», «фантазия, что ты делаешь – прекрати», «хорошенькая ляля», - пишут ее поклонники.

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В кадре Ольга предстала в черном топе с грубыми завязками на спине. Рукава состояли из сеточки и буфов. На ноги красотка надела тонкие и короткие лосины, которые казались полупрозрачными. Серябкина красиво выгнулась, выставив назад пятую точку и закинув руку на руль.

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