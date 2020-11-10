Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", посветила упругими ягодицами
Звезда с шикарной фигурой может себе позволить жаркие кадры в купальниках, пишет Politeka.net. Поклонники красотки восхищаются совершенными формами знаменитости и публикуют ее фото в соответствующих группах.
Так, в одной из фан-страничек появился снимок красотки в купальнике с вырезами. Купальный наряд оголил упругую пятую точку, а выбранный фотографом ракурс позволил полюбоваться совершенными формами.
Стильные очки завершили образ.
"Сегодня снился океан и жара ☀️ скучаю💔", - написали авторы поста.
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За час публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев.
"Булочки🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Зачетный орех😋👍", "Блин красиво 😍 но не надо так 🤦♂️", "Красивая фигура😍😍😍❤️", "Вот это Жооора, мой сосед..))", "Олечка, вы очаровательны!🌹", "Оля , люблю твою красоту !!!", "Оля, Салют! Беллиссимо! Супер Бум!", "Что за вид...", - написали пользователи сети.
Напомним, Ольга Серябкина долгое время хранила в тайне личную жизнь, но 30 октября удивила поклонников. Звезда заявила о замужестве, а также поделилась серией фото для журнала "Vogue".
Новость пронеслась по всей сети. Оказывается, звезда сыграла тайную свадьбу в Австрии. Мужем стал бывший концертный директор, Георгий Начкебий.
Ранее сообщалось, что Ольга Серябкина предстала в крупной черной сеточке, из-под которой виднелось белье.
Кроме того, певица надела маленькую юбочку с прозрачными вставками, из-под которых проглядывалась все та же сеточка.
Напомним, босая экс-солистка "Серебро" поиграла прелестями в дорогом авто
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