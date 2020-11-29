Известная российская певица Ольга Серябкина, которая раньше была солисткой группы "Серебро", показала себя на отдыхе в Подмосковье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Серябкиной в соцсети.

Так, певица опубликовала в своем аккаунте подборку фото с отдыха в отеле, который находится в Подмосковье. На фото Оля позирует в теплом бассейне под открытым небом, из которого идет пар.

"Выходные в узком кругу - то, чего так не хватало долгое время. Идеальное место, чтобы расслабиться и отвлечься от рутины. Я нереально круто перезарядилась", - написала она.

На фотографиях Оля стоит в бассейне и позирует на камеру. На ней белый купальник, а на лице почти нет косметики.

Фолловеры оценили фотографии певицы и в очередной раз засыпали ее комплиментами, а кое-кто пошутил, что для полноценного отдыха в руах не хватает шампуров.

"Пары шампуров шашлыка в руках не хватает", "Я люблю тебя", "Ух, хорошо! Фото какое-то магическое", "Ну очень красиво", Там кайф, просто дай знать, где ты находишься", "Очаровательная", "Самая лучшая!", "А какая там температура воды?" - пишут комментаторы.

Напомним, экс-солистка группы "Серебро" с идеального ракурса показала свои упругие места.

А еще Politeka писала, что экс-солистка группы "Серебро" показала реальный размер бюста в узеньком топе.

Также Politeka сообщала, что экс-солистка группы "Серебро" сдавила бюст тесным топом, аж выпучив глаза в постели.