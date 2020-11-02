Бывшая солистка группы «Серебро» Оля Серябкина пошалила в постели, едва умостив упругие формы в тесный топ
Кадры знаменитость выбросила у себя в TikTok, рассказывает Politeka.
Так, на опубликованном ролике Серябкина позирует в постели, эффектно стреляя глазами на камеру. Сами кадры знаменитость никак не подписала, однако ее поклонники пришли в невероятный восторг от выходки кумира.
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«Красотуля, люблю тебя», «красотка», «ух какая ты сегодня, обожаю тебя», «так, фантазия хватит, что ты делаешь Оля», «фантазия, что ты делаешь – прекрати», «хорошенькая ляля», - пишут ее поклонники.
До этого мы писали, что известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", поразила поклонников новостью
Звезда долгое время хранила в тайне личную жизнь, но 30 октября удивила поклонников.
Новость пронеслась по всей сети. Оказывается, звезда сыграла тайную свадьбу в Австрии. Когда проходила свадьба - неизвестно. В некоторых источниках утверждается, что пара поженилась еще до пандемии — сразу после Нового года, а в других - несколько дней назад.
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