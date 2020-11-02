Известная российская певица Ольга Серябкина, экс-солистка группы "Серебро" похвалилась в соцсетях кадрами со своего свадебного путешествия

Знаменитость выложила в Инстагнам фото, на которых она показывает разные моменты первых дней супружеской жизни, пишет Politeka.

"Сладкие моменты", – коротко подписала пост певица.

На фотографиях знаменитость позирует в разных интерьерах. На одном из кадров на знаменитости обтягивающее белое платье, выгодно подчеркивающее соблазнительные бедра Ольши и открывающее на всеобщее обозрение ее стройные ноги. Еще на одном Серябкина с удовольствием есть бургер из ресторана быстрого питания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Серябкина (@seryabkina) 2 Ноя 2020 в 5:21 PST

Поклонники в соцсетях восторженно прокомментировали эти фото.

"Ну ты это... заходи, если что сюда почаще 😁😁 Замуж это конечно хорошо, а посты кто будет выкладывать?!😂 Хороша Оленька будь очень счастлива❤️ Оля выходи за меня🥺💍💍💍💍💍😍❤️💋🦋😘 Как же красивооо😍 самая красивая невеста✨ счастья вам🕊 самая красивая невеста😍 будь счастлива Ааа, такая красота во всем 🤩🤩🤩 Очень надеюсь, муж замечательный, мне кажется ты хорошая девушка и достойна счастья 🌹🙏 Ой какая милотень 😍 Лапочка Красотуля ❤️ Как же я рада за Вас☺️❤️", – написали они.

Ранее мы писали, что Ольга Серябкинапоразила поклонников новостью. Звезда долгое время хранила в тайне личную жизнь, но 30 октября удивила поклонников, заявив о замужестве, а также поделилась серией фото для журнала "Vogue" в свадебных платьях.

Новость пронеслась по всей сети. Оказывается, звезда сыграла тайную свадьбу в Австрии. Когда проходила свадьба - неизвестно. В некоторых источниках утверждается, что пара поженилась еще до пандемии — сразу после Нового года, а в других - несколько дней назад.

Напомним, экс-солистка "Серебро" покорила видами на свои упругие "булочки"

Также Politeka писала, что страстная экс-солистка "Серебро" устроила жару на заднем сиденье машины

А еще Politeka сообщала, что экс-солистка «Серебро» в бесстыжем наряде изогнулась до неприличия прямо в машине