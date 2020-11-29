Відома російська телеведуча і блогерка Настя Івлєєва зізналась, що мріє про темне волосся
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Івлєєвої в соцмережі.
Так, в акаунті популярної блогерки з'явилась світлина, де вона у перуці чорного кольору. Дівчина зізналась, що образ припав їй до душі, і тепер вона справді хоче пофарбуватись. Також Івлєєва зазначила, що хоче саме довге волосся. Однак поки що вона не визначилась, як саме втілювати своє бажання - нарощувати волосся, відрощувати власне, або ж використати перуку.
"Все, я хочу чорне і довге волосся. Відрощувати/нарощувати/перуку?!
Що вибрати?! Аххахахаха", - написала Івлєєва.
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В коментарях фоловери Івлєєвої висловили свою думку з приводу того, що їй краще зробити з волоссям. Також блогерку порівняли з Дуа Ліпою, яка нещодавно теж змінила зачіску.
"Перука", "Затонуй", "Голити наголо", "Нарощувати! Чорне!", "А чому така сумна на фото?", "Те відчуття, коли Дуа Ліпа перефарбувалась, і пішли жарти щодо тебе, але я в це не вірила... Тепер вірю. Ну навіщо)) Тим паче, чорний віку додає", "Нарощувати", "З чорним волоссям схожа на Сєрябкіну", - пишуть у коментарях.
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