Відома російська телеведуча і блогерка Настя Івлєєва зізналась, що мріє про темне волосся

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Івлєєвої в соцмережі.

Так, в акаунті популярної блогерки з'явилась світлина, де вона у перуці чорного кольору. Дівчина зізналась, що образ припав їй до душі, і тепер вона справді хоче пофарбуватись. Також Івлєєва зазначила, що хоче саме довге волосся. Однак поки що вона не визначилась, як саме втілювати своє бажання - нарощувати волосся, відрощувати власне, або ж використати перуку.

"Все, я хочу чорне і довге волосся. Відрощувати/нарощувати/перуку?!

Що вибрати?! Аххахахаха", - написала Івлєєва.

В коментарях фоловери Івлєєвої висловили свою думку з приводу того, що їй краще зробити з волоссям. Також блогерку порівняли з Дуа Ліпою, яка нещодавно теж змінила зачіску.

"Перука", "Затонуй", "Голити наголо", "Нарощувати! Чорне!", "А чому така сумна на фото?", "Те відчуття, коли Дуа Ліпа перефарбувалась, і пішли жарти щодо тебе, але я в це не вірила... Тепер вірю. Ну навіщо)) Тим паче, чорний віку додає", "Нарощувати", "З чорним волоссям схожа на Сєрябкіну", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Івлєєва з "Орла і Решки" в міні-бікіні показала, як спокушає Елджея на яхті.

Також Politeka писала, що Івлєєва з "Орла і решки" задерла шкіряний плащ, вразивши бешкетним виглядом.

А ще Politeka повідомляла, що відчайдушна Івлєєва розповіла про свої п'янки і загули на "Орлі і Решка", кадри з закулісся.