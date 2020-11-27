Популярный блогер и ведущая программы "Орел и Решка" Настя Ивлеева впечатлила стильным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущая опубликовала серию фото со съемок шоу «Вечерний Ургант», на которое она пришла вместе со своей подругой Юлией Коваль.

Настя была одета в кожаный плащ и высокие сапожки. Она задрала плащ, чем просто свела с ума своих поклонников. Кроме этого, звезда поделилась архивными фото, на которых она с Юлией фотографировалась с картонным Иваном Ургантом.

«Мой самый дорогой друг @koval_now я горжусь тобой до небес», - написала Ивлеева, вспомнив, как они с подружкой мечтали попасть на шоу «Вечерний Ургант».

«Этот год очень тяжелый, но представляешь, этот год стал годом твоего сильнейшего старта! как же мы мечтали... и у нас получилось! брат, ты догнала меня так быстро!», - заявила счастливая телеведущая.

Пост Насти вызвал бурю комментариев в сети. Одни поздравляли девушек с успехом, а другие отмечали, что Юлия Коваль не самая сильная ведущая.

«Желаю каждому найти такого друга, как Настя. Тихое восхищение», «Так благодаря Насте и получилось. Без неё о Коваль бы никто не услышал», «Она неприятная. Рада, что она Ваша подруга, но рейтинги новой решки были б выше с другим вторым ведущим. Неприятный голос отталкивает», «Да согласна, только вперёд, вы молодцы. Удачи тебе Настя, жги», - пишут пользователи сети.

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