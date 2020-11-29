Відома телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала себе в незвичайному місці і образі

На кадрах Івлєєва позує в шапці, шарфі і куртці. Зірка здалася близько до камери, знімаючи саму себе. Настя співала пісню про лід дивним голосом. Навколо був сніг, а сама зірка, видно, безліч разів падала в нього. Ролик вийшов кумедним і навіть божевільним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спробуйте відгадати де я. Тому, хто третій відгадає країну", - написала зірка.

Фанати подивилися ролик більше мільйона разів і написали коментарі:

"Настюша. Боже, як тобі йде цей стиль, дивлюся на тебе і думаю що за красуня перед мною, ось є такі люди кому з дитинства дісталася красива зовнішність? Ось це ти, у тебе фігурка як статуеточка, особа красиве, приємний ангельський голосочок, викладай фотки частіше", " це що, Морген співав?", "Ось це голос".

Повідомлялося, що ведуча популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва показала своє перевтілення у ванній.

Спочатку дівчина в ненафарбованому вигляді розташувалася біля дзеркала в чорній футболці. Насамперед вона завдала тональний крем, потім підвела вії, напудрила щоки і нафарбувала губи блиском.

Нагадаємо, Івлєєва з "Орла і Решки" в міні-бікіні показала, як спокушає Елджея на яхті

Також Politeka писала, що Івлєєва з "Орла і решки" задерла шкіряний плащ, вразивши бешкетним виглядом

А ще Politeka повідомляла, що відчайдушна Івлєєва розповіла про свої п'янки і загули на "Орлі і Решка", кадри з закулісся



