Відома телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала себе в незвичайному місці і образі
На кадрах Івлєєва позує в шапці, шарфі і куртці. Зірка здалася близько до камери, знімаючи саму себе. Настя співала пісню про лід дивним голосом. Навколо був сніг, а сама зірка, видно, безліч разів падала в нього. Ролик вийшов кумедним і навіть божевільним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Спробуйте відгадати де я. Тому, хто третій відгадає країну", - написала зірка.
Фанати подивилися ролик більше мільйона разів і написали коментарі:
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"Настюша. Боже, як тобі йде цей стиль, дивлюся на тебе і думаю що за красуня перед мною, ось є такі люди кому з дитинства дісталася красива зовнішність? Ось це ти, у тебе фігурка як статуеточка, особа красиве, приємний ангельський голосочок, викладай фотки частіше", " це що, Морген співав?", "Ось це голос".
Повідомлялося, що ведуча популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва показала своє перевтілення у ванній.
Спочатку дівчина в ненафарбованому вигляді розташувалася біля дзеркала в чорній футболці. Насамперед вона завдала тональний крем, потім підвела вії, напудрила щоки і нафарбувала губи блиском.
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