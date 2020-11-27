Известная российская телеведущая Анастасия Ивлеева показала кадры развлечений с подругой Юлией Коваль

Как передает Politeka.net, об этом она рассказала на своей странице в соцсети, и опубликовала пленочные фотографии.

Ивлеева показала, что происходило за кадром во время съемок «Орла и Решки» в Турции.

Так, в один из вечеров ведущие переборщили в алкоголем.

«То что я орала как мразь от ее прически, это слабо сказано😂 помню мы набухались в этот вечер и она упала в бассейн, а потом как собака мокрая пришла к кровати с этим пуделем на бошке и давай трести так, что капли по всей комнате а мне приходилось уклоняться от них и орать «ну хули ты над кроватью то, брааааат! хватит-ты не пёс» аххахахахахахахахха через 2 минуты раздался такой храп, что остальное уже было не важно. люблю тебя! это лучше и удивительнейшее время нашей молодости», - написала Ивлеева.

«Обалденные девчонки», «Обожаю», «Крутые братаны!!! 👍👍👍❤️❤️❤️», «Почему вы так похожи?», «Ахаха) классно девчонки, не всем это дано🔥 красотки», «От вас идёт энергия на весь день спасибо», «Какие же вы классные девушки - хохотушки!!!! Мега позитивчик! Бомбическая Энергия!», «фига себе у вас там бед трип был, судя по фоткам 🔥🔥🔥», - комментируют фото в сети.

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