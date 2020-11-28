Популярный блогер и ведущая программы "Орел и Решка" Настя Ивлеева восхитила фотографиями с отдыха

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка поделилась снимками, сделанными на пленочный фотоаппарат. Настя решила вспомнить свой отдых с мужем, рэпером Элджеем. Как известно, парочка отдыхала на Мальдивах. На одном из фото Настя показала свою неземную фигуру.

«Первый дайвинг @sayonaraboy! у нас тут ещё следы от масок не сошли ахахха но как же было страшно сначала, а потом абалденно! мы видели акул, рифы, черепах, рыб, морских гадов и многих других жителей океана, а потом взахлёб обсуждали это феноменальное приключение с бокалом винца!», - поделилась Настя воспоминаниями с поклонниками.

По ее словам, это был их первый с мужем отдых на Мальдивах. Она также поблагодарила Элджея, что иногда он разрешает ей делиться настоящими фотками с ним.

В комментариях поклонники пришли в восторг от снимков пары.

«Дорого и богато», «Такие эмоции», «Ну, до чего же милые. Реально лучшая пара из всех существующих на данный момент в русском шоубизе», «Милашки», «фигура просто огонь», «какие классные фотки», «Какие же счастливые, безумно рада за вас», «Вы такие милашки», - пишут пользователи сети.

Напомним, что ошалевшую Настю Ивлееву поймали с другим мужчиной, Элджею стоит переживать: "Скоро всё случится".

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