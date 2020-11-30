Відома балерина Анастасія Волочкова вразила фото в блискучому купальнику

Зірка вже кілька днів проводить відпочинок на Мальдівах, звідки публікує різні фото, зокрема, в купальниках, пише Politeka.net. Артистка запевняє, що проводить відпочинок з коханим чоловіком.

Балерина вже виклала кілька знімків з невідомим, при цьому ні на одному знімку не показано його обличчя.

Сама зірка позує перед коханим в різних позах і нарядах. Цього разу незнайомець зняв артистку на заході сонця.

Волочкова позувала спиною до світла, в результаті кадр вийшов не дуже вдалим - темним.

Видно лише силует засмаглої, можна сказати, "підсмаженої", Анастасії. У темряві лише були помітні блискуче золотисте бікіні зірки і красивий букет в руках.

"Мальдівський Захід сонця.🌴", - підписала фото знаменитість.

За 19 годин пост зібрав близько 5000 лайків і жодного коментаря, адже зірка відключила їх від хейтерів.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова похвалилася ранком на відпочинку. Зірка показала свою руку і руку коханого. Пара тримала в них келихи наповнені шампанським. Балерина з коханим сиділи за столиком і зустрічали перші промені сонця.

"Добрий світлий Мальдівський наш ранок. Безтурботне, в радості і в любові", - підписала Анастасія фото.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Волочкова позує в незвично великому купальнику і ластах, демонструючи при цьому «фірмову» розтяжку.

"Мальдівський екзерсис під дощем", - коротко йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі написали різні коментарі з приводу побаченого.

Нагадавши, Волочкова в бікіні показала, як змінилося її тіло на відпочинку з коханцем

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