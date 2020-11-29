Відома модель Кайя Гербер, дочка легендарної Сінді Кроуфорд, показала себе в гарячому образі

На фото Кайя позувала в купальнику, яким притиснула бюст, пов'язкою на голові і окулярах. Красуня лежала на шезлонгу, а в руках тримала кошлатого друга, якому одягла окуляри на очі. Фото вийшло сонячним і навіть трохи спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Сінді Кроуфорд прокоментувала публікацію дочки:"мої Кікі і мої Мі".

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Мої дівчата", "я сумую за нею", "це ціла атмосфера, чи можуть наші діти зіграти на побаченні", "Ооо, він стає великим", "красива Кайя", "Привіт з Німеччини", "дивовижна дівчина", "ти приголомшливо виглядаєш", "Тоні Старк флюїди"," ти зводиш мене з розуму", " хто робить сонячні окуляри з помаранчевими лінзами?", "Занадто круто для школи".

Повідомлялося, що 18-річна починаюча модель Кайя Гербер запаморочила голову одночасно брутальним і жіночним чином.

Дівчина продемонструвала струнку і підтягнуту фігуру у вузьких шкіряних штанях і апетитні пружні "Вишеньки" в напівпрозорому мереживному ТОПі, який просто фантастично сидить на ній.

Нагадавши, 19-річна дочка Кроуфорд подражнила формами, знявши зайвий одяг

А ще Politeka писала, що біда трапилася у дочки Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл не стрималася

Також Politeka повідомляла, що молоденька дочка Кроуфорд подражнила формами без ліфчика



