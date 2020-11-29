Відома модель Кайя Гербер, дочка легендарної Сінді Кроуфорд, показала себе в гарячому образі
На фото Кайя позувала в купальнику, яким притиснула бюст, пов'язкою на голові і окулярах. Красуня лежала на шезлонгу, а в руках тримала кошлатого друга, якому одягла окуляри на очі. Фото вийшло сонячним і навіть трохи спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Сінді Кроуфорд прокоментувала публікацію дочки:"мої Кікі і мої Мі".
Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:
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"Мої дівчата", "я сумую за нею", "це ціла атмосфера, чи можуть наші діти зіграти на побаченні", "Ооо, він стає великим", "красива Кайя", "Привіт з Німеччини", "дивовижна дівчина", "ти приголомшливо виглядаєш", "Тоні Старк флюїди"," ти зводиш мене з розуму", " хто робить сонячні окуляри з помаранчевими лінзами?", "Занадто круто для школи".
Повідомлялося, що 18-річна починаюча модель Кайя Гербер запаморочила голову одночасно брутальним і жіночним чином.
Дівчина продемонструвала струнку і підтягнуту фігуру у вузьких шкіряних штанях і апетитні пружні "Вишеньки" в напівпрозорому мереживному ТОПі, який просто фантастично сидить на ній.
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