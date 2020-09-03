Популярная модель Кайя Гербер, которая является дочкой Синди Кроуфорд, отпраздновала 19-летие

Как передает Politeka.net, в честь своего праздника юная красотка опубликовала в Инстаграм весьма откровенное фото. Как известно, недавно Гербер снялась в откровенной фотосессии для журнала Vogue. Девушка снялась полностью обнаженной, засветив все самые сладкие места.

Сегодня она решила повторно опубликовать один из самых ярких снимков, на котором Кайя лежит на полу совершенно голая. На ней надеты высокие ботфорды, которые придают особой пикантности образу. Девушка прикрывает рукой грудь, но та все равно выпрыгивает наружу.

«19», - подписала фото модель.

За 40 минут ее фото оценили более 90 тысяч раз. В комментариях дочке легендарной Синди Кроуфорд оставили массу поздравлений и приятных слов.

«Она едва законна», «Хорошо выглядишь!», «королева дня рождения», «С днем рождения ангел», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Гербер, которая появилась на обложке Vogue, позировала в кружевном черном боди и кожаных штанах. Ее образ дополнил яркий вечерний макияж и необычная укладка. Стоит отметить, что Гербер с юных лет строит карьеру модели, поэтому ее будущее тесно связано с модельным бизнесом. Девушка полностью пошла по стопам матери.

Напомним, что дочь Кроуфорд в коже и кружевах искусила упругим телом: "Обгонит даже Кендалл Дженнер".

Как сообщала Politeka, дочь Синди Кроуфорд пошалила с другом на кровати, распахнув рубашку: "Слишком красивы для этого мира".

Также Politeka писала, что дочь Синди Кроуфорд полностью разделась ради пикантной фотосессии: из одежды только ботфорты.