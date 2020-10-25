Известная модель Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, рассказала фанатам о проблеме

На фото красотка сидела в кресле и показывала палец вверх. Девушка оставила волосы распущенными, а лицо закрыла медицинской маской. Рядом можно увидеть руки врача, который держит два зуба. Как можно понять, Кая лишилась их. Об этом пишет Politeka.net ссо ссылкой на страничку знаменитости.

"Нам не нужны зубы мудрости, чтобы голосовать с умом", - написала Гербер под фотографией.

"Храбрая Кая Гербер. Дайте пару месяцев, чтобы полюбить ее внешний вид", - написала Наоми Кэмпбелл.

"Смешная", - написала мама Каи Синди.

Фанатты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Голосование за вас в президенты зубов", "Какие они большие", "Кто так выглядит после операции?", "королева мудрости", "Это слишком хорошо", "Надеюсь, ты поправляешься, дорогая Кайя. У меня были все 4 своих сразу, и меня не было! Молочные коктейли и картофельное пюре неделями!", "Если вы думаете, что боль от удаления зуба - это плохо .. представьте себе боль еще 4 года".

Сообщалось,, что 19-летняя американская модель Кайя Гербер, дочка королевы подиума Синди Кроуфорд, свела с ума кадрами соблазнения.

Модель предстала в глубинах Греции, возле вековых валунов в роскошном черном платье из ткани, похожей на кожу, с безумно красивым декольте.

Напомним, 19-летняя дочь Кроуфорд скинула всю одежду, показав молодое тело во всей красе

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