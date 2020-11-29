Известная модель Кайя Гербер, дочь легендарной Синди Кроуфорд, показала себя в горячем образе

На фото Кайя позировала в купальнике, которым прижала бюст, повязкой на голове и очках. Красотка лежала на шезлонге, а в руках держала лохматого друга, которому надела очки на глаза. Фото получилось солнечным и даже немного соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Синди Кроуфорд прокомментировала публикацию дочери: "Мои кики и мои ми".

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Мои девочки", "я скучаю по ней", "Это целая атмосфера, могут ли наши дети сыграть на свидании", "Ооо, он становится большим", "Красивая Кайя", "Привет из Германии", "Удивительная девушка", "Ты потрясающе выглядишь", "Тони Старк флюиды", "Ты сводишь меня с ума", "Кто делает солнечные очки с оранжевыми линзами?", "Слишком круто для школы".

Сообщалось, что 18-летняя начинающая модель Кайя Гербер вскружила голову одновременно брутальным и женственным образом.

Девушка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в узких кожаных штанах и аппетитные упругие "вишенки" в полупрозрачном кружевном топе, который просто фантастически сидит на ней.

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