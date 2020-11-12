Известная модель Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, показала себя и рассказала о штанах

На фото Кайя позировала в черных штанах и топе. На девушке еще была блузка, но красавица ее решила спустить на руки. Волосы были у модели собраны назад, а позировала Гербер у белой стены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я работала, чтобы сделать эти штаны, которые поддерживают ощущение тяжелой домашней работы. Они такие мягкие, идеально подходят для того,. чтобы оставаться дома, потому что мы делаем это", - подписала фотографию девушка.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая, роковая девушка", "ваша забота о равенстве так привлекательна", "Мы все любим Кайю", "Детка, ты такая идеальная и красивая", "Я даже штанов не вижу", "Очень красивая молодая женщина, полная очарования", "Выглядишь как Синди", "Моя еврейская девушка", "Мы любим вас так сильно".

Сообщалось, что дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в фотосессии для взрослых.

Номер с Кайей на обложке вышел под слоганом «Сейчас самое время». Юная красотка позировала в различных эпатажных образах, но самым шокирующим для фанатов стало фото с обнаженной моделью.

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