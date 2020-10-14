19-летняя американская модель Кайя Гербер, дочка королевы подиума Синди Кроуфорд, свела с ума кадрами соблазнения

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала для британского "Vogue".

Модель предстала в глубинах Греции, возле вековых валунов в роскошном черном платье из ткани, похожей на кожу, с безумно красивым декольте. Кайя не надела бюстгальтера, чем порадовала своих фанатов, так как открыла прекрасный вид на упругие прелести. Для пущего эффекта девушка подняла руки, дабы нежные линии и округлости приняли выгодную позицию.

Изюминкой кадра стала синяя помада на губах модели.

"Почти год назад в храме олимпийского зевса для @britishvogue", - подписала снимок Гербер.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:

"Это платье? Абсолютная красота"

"Богиня"

"Определение совершенства"

"На Марс и обратно ...... ❤️👍"

"Детка???????!!!!💋💋💋💋🙋‍♀"

"Самое лучшее фото"

"Такая потрясающая!!! 😍😍"

"Красивое живописное фото. Кайя, такое великолепное красивое платье"

"Вау, принцесса😍❤️"

Ранее мы сообщали, дочь Кроуфорд раскрепостилась на столько, что рискнула сфотографироваться полностью обнаженной. Из одежды на Кайе были только лакированные высокие сапожки.

Девушка приняла жаркую позу, выпятив пятую точку и частично прикрыв бюст руками. Гербер дерзко взглянула в камеру, зная, что такими темпами скоро переплюнет знаменитую мать.

«Она едва законна», «Хорошо выглядишь!», «королева дня рождения», «С днем рождения ангел», - отреагировали пользователи.

Напомним, что дочь Кроуфорд в коже и кружевах искусила упругим телом: "Обгонит даже Кендалл Дженнер".

Как сообщала Politeka, дочь Синди Кроуфорд пошалила с другом на кровати, распахнув рубашку: "Слишком красивы для этого мира".

Также Politeka писала, что дочь Синди Кроуфорд полностью разделась ради пикантной фотосессии: из одежды только ботфорты.