19-летняя американская модель Кайя Гербер, дочка королевы подиума Синди Кроуфорд, свела с ума кадрами соблазнения
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала для британского "Vogue".
Модель предстала в глубинах Греции, возле вековых валунов в роскошном черном платье из ткани, похожей на кожу, с безумно красивым декольте. Кайя не надела бюстгальтера, чем порадовала своих фанатов, так как открыла прекрасный вид на упругие прелести. Для пущего эффекта девушка подняла руки, дабы нежные линии и округлости приняли выгодную позицию.
Изюминкой кадра стала синяя помада на губах модели.
"Почти год назад в храме олимпийского зевса для @britishvogue", - подписала снимок Гербер.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:
"Это платье? Абсолютная красота"
"Богиня"
"Определение совершенства"
"На Марс и обратно ...... ❤️👍"
"Детка???????!!!!💋💋💋💋🙋♀"
"Самое лучшее фото"
"Такая потрясающая!!! 😍😍"
"Красивое живописное фото. Кайя, такое великолепное красивое платье"
"Вау, принцесса😍❤️"
Ранее мы сообщали, дочь Кроуфорд раскрепостилась на столько, что рискнула сфотографироваться полностью обнаженной. Из одежды на Кайе были только лакированные высокие сапожки.
Девушка приняла жаркую позу, выпятив пятую точку и частично прикрыв бюст руками. Гербер дерзко взглянула в камеру, зная, что такими темпами скоро переплюнет знаменитую мать.
«Она едва законна», «Хорошо выглядишь!», «королева дня рождения», «С днем рождения ангел», - отреагировали пользователи.
Напомним, что дочь Кроуфорд в коже и кружевах искусила упругим телом: "Обгонит даже Кендалл Дженнер".
Как сообщала Politeka, дочь Синди Кроуфорд пошалила с другом на кровати, распахнув рубашку: "Слишком красивы для этого мира".
Также Politeka писала, что дочь Синди Кроуфорд полностью разделась ради пикантной фотосессии: из одежды только ботфорты.