Співачка Анна Семенович здивувала зворушливим кадром



Як передає Politeka.net, відповідний знімок з'явився на її сторінці в Instagram.

Як відомо, 29 листопада відзначається День матері, тому знаменитість вирішила публічно привітати свою найріднішу людину.

"Мамусечка, з твоїм днем. Я тебе люблю ! Мої дорогі, давайте частіше говорити нашим батькам, як ми їх любимо. Адже вони нас люблять найчистішою любов'ю, ми завжди для них маленькі діти! Живіть довше і головне будьте здорові", - зворушливо підписала свій пост Анна.

Шанувальники прийшли в захват від публікації співачки і приєдналися до привітань.



"Гени беруть своє", "Яка красива сім'я", "Тепер всі побачать в кого у ані бюст. А то всі сумніваються 😊 👍 зі святом всіх мам"," Ну тепер ясно, в кого Анна така солодка", - писали в коментарях під постом.

Раніше Семенович зізналася, що їй доводилося вдатися до допомоги хірургів для зменшення грудей.

Оскільки вона зазнала проблем зі здоров'ям, вона вирішила зменшити бюст 9-го до 5-го розміру. Операція тривала близько шести годин. Зараз вона знову виросла до 6-го.

Нагадаємо, пишногруда Семенович приспустила пальто, під яким не виявилося одягу

А ще Politeka писала, що пишногруда Семенович в розпусних сукнях розбурхала розміром декольте

Також Politeka повідомляла, що фігуриста Семенович випробувала білизна на міцність, вибравши невідповідний розмір