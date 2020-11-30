Дружина відомого російського співака і шоумена Олександра Ревви (Артура Пирожкова), Анжеліка, похвалилася фігурою в красивій сукні

Шоумен зараз проводить відпочинок разом з дружиною, яка не втомлюється ділитися знімками в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Красуня з'явилася в цей раз в довгій сукні в білий горошок, яка відмінно підкреслила фігуру. Анжеліка повернулася до камери напівбоком, блиснувши оголеною спиною в довгому вирізі вбрання.

Дружина співака розпустила волосся і зробила макіяж з акцентом на красивий розріз очей.

"Як провести незабутній вечір:

Провести вечір. Постаратися не забути 🥳 😅 💃 🏻", - підписала знімок Ревва.

За 16 годин пост зібрав понад 8000 тисяч лайків і багато коментарів.

"Прекрасна", "шикарна жінка", "така мила", "нереальна красуня", "богиня", "виглядаєте приголомшливо!!!💋 ", "Матуся на мільйон💎 зі святом💐", " до чого ж лялькова🧡...", "Гарнюнечка😊", " сукня просто чудова і сіла по фігурі. Вам дуже личить", " не люблю залишати коментарі, але посміхнуло 😂 👍 спасибі! Непогано))", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анжеліка Ревва запостила фото з чоловіком і донькою і розповіла, яке свято їй влаштували рідні.

"Влаштували мені День мами... Всіх матусь на світі щиро вітаємо з цим днем... звичайно він щоденний!!! Але сьогодні зайвий привід сказати мамі добре слово", - написала вона.

Нагадаємо, Анжеліка Ревва позувала в чорному купальнику, сидячи на лавці-гойдалці. Одну ніжку красуня задерла, хвалячись п'ятою точкою. Дівчина посміхалася.

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