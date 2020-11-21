Жена Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика сверкнула безупречной фигурой на новом пляжном фото

Снимок знаменитость разместила у себя в Инстаграм-аккаунте, передает Politeka

Как известно, сейчас звездное семейство отдыхает на берегу моря в Дубаях (ОАЭ).

Анжелика Ревва активно делится со своими поклонниками яркими пляжными снимками, на которых не забывает продемонстрировать свою фигуру во всей красе.

В этот раз девушка устроила утреннюю фотосессию. Красотка в белой одежде, состоящей из футболки, которую она пикантно завязала на животе и юбки, зашла в море и выставила свои роскошные стройные ноги.

«У меня здесь восточное вкусное утро ... и я загадала желание 🧚🏾‍♀️ надеюсь оно скоро исполнится! Кто угадает какое, получит от меня презент ❤️ Пусть ваше утро будет ооооочень добрым, мои хорошие 😍😍😍», - написала она.

Фолловеры не прошли мимо и тут же принялись гадать в комментариях, а также высказывать своем восхищение Анжелике.

"Ангельская внешность", "Сыночка", "Прекрасная Нимфа ❤️", " Быть мамой третий раз❤️", "Самая красивая пара", - высказались в сети.

Ранее мы сообщали, что Анжелика Ревва, супруга комика и певца Артура Пирожкова, порадовала поклонников соблазнительным фото и забавным четверостишьем.

Звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белом мини-платье в темную полоску. Ткань выгодно обтянула ее стройную фигуру, подчеркнув все самое "вкусное".

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