Певица Светлана Лобода хорошо провела время с Анжеликой Реввой

Как передает Politeka.net, жена известного шоумена Александра Реввы, известного также как Артур Пирожков, поделилась совместным снимком с подругой на своей странице в соцсети "Инстаграм". Красотки встретились и погуляли вечером в Дубаях.

На снимке Анжелика и Светлана позируют за столиками в ресторане. Супруга актера вышла в люди, надев белой платье с откровенным декольте, и золотое ожерелье, а Лобода предстала в контрастно-черном наряде на тонких бретельках, на ее шее можно заметить большое украшение в виде темно-синей птицы. Судя по кадру, певица решила обойтись без бюстгальтера.

"Плохие девчонки наконец-то встретились... или хорошие.. вообщем от погоды зависит 😂👯‍♀️ Моя Lo ❤️", - подписала фото Анжелика Ревва.

Пост произвел фурор среди пользователей сети, которые оставили много восторженных комментариев:

"Девчонки, какие Вы крутые🔥"; "Анжелика ,вы настоящая королева !!!!😍"; "Анжелика, вы тут нереальная красотка !!!!😍😍😍😱 Однозначно Богиня!"; "Как вам тепло и хорошо🤗. Красивые 🌹🌹🌹"; "Анжелика, Вы выглядите более естественной и очень красивая"; "Красотки обе"; "Богини😻 Такие красивые ❤️🔥"; "Очаровашки"; "Прекрасно выглядите!!!"; "Артур фоткал?"; "Вы сияеете от радости ✨✨✨❤️❤️❤️ Красивые ! Просто Звёзды 🌟".

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