Жена российского шоумена и певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика показала себя с дочерью

На фото Анжелика появилась в боди, а образ дополнила черными очками. Красотка сидела и обнимала младшую дочь Амелию, которая была в белом платье. Как можно заметить, мама и дочь где-то отдыхали и были счастливы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сбылось желание... кто там угадал? Мои вы проницательные...", - написала Ревва.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Встреча с Амелюшкой", "Мои красотки", "Вы беременны", "Отличного отдыха!", "Я про ребёнка подумала", "Беременна?", "Я) конечно чего еще мама может пожелать в свои день рождения!", "Конечно же желание было увидеть дочь ) чтоб она приехала к вам", "Вот почему? ! Подписалась на Пирожкова! А слежу за его женой. Вы прекрасна", "Такие счастливые".

Сообщалось, что шоумен, певец Артур Пирожков и его супруга Анжелика Ревва отправились на отдых.

Красотка позировала в голубом платье с кружевом под грудью и на талии. Завершили ее образ золотые украшения.

Она распустила длинные волосы и выглядела очень счастливой и довольной.

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