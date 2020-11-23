Жена российского шоумена и певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика показала себя с дочерью
На фото Анжелика появилась в боди, а образ дополнила черными очками. Красотка сидела и обнимала младшую дочь Амелию, которая была в белом платье. Как можно заметить, мама и дочь где-то отдыхали и были счастливы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Сбылось желание... кто там угадал? Мои вы проницательные...", - написала Ревва.
Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:
Дерзкая Анджелина Джоли переборщила с декольте, выпятив напоказ аппетитные «мячики»: вот это вид!
Поседевший Тарзан вернулся к Королевой и ошарашил внешностью после скандала с изменами: "Как-то стремно..."
Экс-любовница Брэда Питта бесстыже выставила пятую точку перед зеркалом и разлеглась на полу: "есть что-то похотливое"
Друг Харламова раскрыл настоящую причину развода с Асмус: «Он помешан на...»
"Встреча с Амелюшкой", "Мои красотки", "Вы беременны", "Отличного отдыха!", "Я про ребёнка подумала", "Беременна?", "Я) конечно чего еще мама может пожелать в свои день рождения!", "Конечно же желание было увидеть дочь ) чтоб она приехала к вам", "Вот почему? ! Подписалась на Пирожкова! А слежу за его женой. Вы прекрасна", "Такие счастливые".
Сообщалось, что шоумен, певец Артур Пирожков и его супруга Анжелика Ревва отправились на отдых.
Красотка позировала в голубом платье с кружевом под грудью и на талии. Завершили ее образ золотые украшения.
Она распустила длинные волосы и выглядела очень счастливой и довольной.
Напомним, жена Артура Пирожкова аппетитно выставила свою гордость на пляже
А еще Politeka писала, что жена Артура Пирожкова бросила дочь и предалась утехам в мини-бикини
Также Politeka сообщала, что полураздетая жена Артура Пирожкова страстно прильнула к звездному мужу